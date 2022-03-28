古代封建社會，皇后身為後宮之首，擁有一人之下、萬人之上的崇高地位，照理說應該相當知足，但是南北朝時期，北齊的胡太后卻曾感嘆「當后何如當妓樂？」讓外界不解，為何有人不當太后，寧願當娼妓。事實上，胡氏這番發言是有原因的，同時點出深宮怨婦的悲哀處境。

根據《搜狐網》報導，胡氏出身高貴且顏值出眾，曾在朝廷的一場選美活動中脫穎而出，並且嫁給了北齊長廣王高湛。後來高湛即位，胡氏成了中宮皇后，但因為不受寵，備受高湛冷落，但是她不像尋常女子一樣自怨自艾，而是找來幾個太監過過乾癮，滿足自己空虛的心靈。

後來胡氏看上了高湛身邊一位名叫和士開的親信，對方長得英俊瀟灑、風度翩翩，兩人一拍即合，檯面下發展姦情。高湛得知後反倒沒生氣，還替兩人製造機會，將和士開調升為黃門侍郎，讓他和皇后更親近，夫妻各玩各的，誰也不干涉對方的自由。

後來高湛因為酒色過度而一命嗚呼，太子高緯即位，胡氏成了太后，但和士開因獲罪被殺，胡氏又另尋新歡，偷偷與和尚暗通款曲，甚至把龍床也搬到寺廟裡，這幾乎成了公開的秘密，只有兒子高緯被蒙在鼓裡。直到某次，高緯見胡氏身邊的女尼秀色可餐，打算召來侍寢，沒想到衣服褪下後才驚覺是男人身，高緯得知母親的荒唐事後，氣得將胡氏幽禁。

不久北齊滅亡，胡氏和高緯等人被押解到北周首都長安，北周皇帝起初還給了高緯一官半職，但很快就以謀反罪將其賜死，甚至逼胡氏和高緯的皇后穆黃花下海為娼。

40多歲的胡氏瞬間從皇太后淪為青樓女，換做他人肯定無法接受，但胡氏卻興高采烈的接受了這樣的命運轉變，畢竟過去被幽閉於冷宮，終日生活苦悶，如今來到外面的花花世界，讓她欣喜若狂。而北齊太后和皇后雙雙淪落為娼的消息一出，全長安城為之震撼，不少男子紛紛前往捧場，這也讓胡氏不由得感嘆「當后何如當妓樂」。