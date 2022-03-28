近幾年外送平台崛起，不少人都會透過APP訂購外送餐點。大陸福建發生一起詭異事件，一名外送員連續幾個月，都會在半夜收到油條訂單，並送往某棟公寓的7樓，但他從未見過住戶本人，每次都只是把餐點放在門口便離開；近日外送員準備下樓時，被6樓住戶告知「7樓根本沒人住」，讓他嚇壞了。

綜合陸媒報導，福建廈門一名外送員連續幾個月，都會在凌晨12點左右收到訂單，要他將油條送到某公寓的7樓，但奇怪的是，他從沒有看過住戶出門拿餐點，走廊和樓梯也一片漆黑，不像是有人住的樣子。近日他送餐完畢，從7樓下樓時，突然被6樓的住戶攔住，對方驚恐地問他：「樓上根本沒人住，你送外送過來幹嘛？」，外送員聽到這句話，瞬間感到毛骨悚然。

不過他還是半信半疑地詢問，會不會是6樓住戶的小孩在惡作劇，對方卻說自己根本沒有小孩，而且7樓本來就是他們家的，以前曾租給別人，但自從上個租客搬走後就沒再租出去過，而他送來的餐點全堆在門外，從沒有人過來收，一直放到發霉，6樓住戶發現後才拿去丟掉的。

事後外送員查看訂單記錄，發現下單的人曾申請過退款，於是打電話詢問店家，店家則表示，是因為下單的人說油條有異味，他怕對方投訴才會答應退款，要外送員不要多管。而6樓住戶出於害怕也決定報警，然而報警過後這名「神秘客」只是換了個帳號繼續下單，搞得住戶和外送員都驚嚇不已。

對此有網友認為，很可能是前租客和房東有過節，為了報復房東，才會訂油條營造鬧鬼的氛圍，故意讓房東沒辦法把房子租出去。