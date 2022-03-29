現代人普遍比較晚婚，但到了適婚年齡，身邊如果還沒有對象，大多數的父母都會相當擔心與著急。大陸一名女子透露，媽媽為了幫她找結婚對象，竟在自家店門口張貼徵婚啟事，讓她忍不住直呼「超丟臉」。

根據《錢江晚報》報導，杭州蕭山29歲女子慧慧（化名）透露，她開了一間小吃店，最近打算收掉，於是在店門口貼了店面轉租廣告，而媽媽因為十分著急她的婚事，再加上她自己也到了適婚年齡，因此決定順媽媽的意，讓媽媽在店門口貼徵婚啟事，「丟臉就丟臉吧」，唯一的條件就是不能貼在太顯眼的地方。

從照片中可以看到，徵婚啟事被貼在轉租廣告的下方，媽媽在上面列了8項條件，不但要求對方的身高必須介於170到180之間，還得有車有房，若是不符合上述條件，最好得是個「潛力股」；除此之外，徵婚啟事上的用詞也相當幽默，像是「出廠日期為93年前後，品牌：永久牌」、「長相不影響市容」、「最好全新，九成新以上也可」等等。

慧慧原本認為，徵婚啟事如果和廣告貼在一起，就不太容易被注意到，未料不少路人經過後都會停下來多看幾眼，有些人甚至還大聲「朗誦」出來，讓她覺得丟臉又尷尬，因此徵婚啟事才貼上去沒多久，又被她撕下來。慧慧表示自己不喜歡相親、徵婚這種形式，而是更在乎緣分，對於感情並不強求。

而慧慧媽媽在接受採訪時說，這張徵婚啟事是自己熬夜寫的，早就完成很久，只是一直不敢貼出來，怕女兒會生氣，但看到女兒的歲數逐年增加，她也越來越著急，只好「放大絕」，希望能藉此找到一名優秀的女婿。