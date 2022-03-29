疫情期間口罩已經成為每個人的必備品，但也因此經常發生摘下口罩，才發現對方長相和自己想像得不一樣的狀況。日本一名女子夢想成為醫師娘，所以在認識合適的對象後，2個月內便迅速閃婚，然而直到婚後才驚覺丈夫是「口罩帥哥」，不但有臉頰鬆垮的問題，牙齒也很不整齊，讓她後悔莫及。

根據《現代ビジネス》報導，40歲家庭主婦未央子（化名）在婚前十分享受人生，四處旅遊、玩耍，因此一直到38歲還維持單身狀態，不過某天她突然驚覺，身邊大多數朋友都已經結婚生子，她才終於決定要找個對象定下來，由於未央子的父親、哥哥都是醫師，所以她秉持著「不是醫師就不嫁」的原則，在婚友社的介紹下，認識一名小自己1歲的男子，2人交往過程非常順利，2個月後就決定結婚。

不過現在正值新冠疫情期間，2人交往時外出約會都會戴著口罩，未央子只有在吃飯時，看過2、3次丈夫真實的長相，當時沒有太過注意，然而直到婚後，她才察覺丈夫的外貌有臉頰鬆垮、嘴唇太厚、牙齒不整齊等缺陷，儘管丈夫的個性相當溫柔，未央子也不斷說服自己「久了就習慣了」，但愛美的她始終無法解開心結。

當丈夫起床後想給未央子一個早安吻，她會因為反感而推開對方，2人要恩愛的時候，她也會先將燈光調暗，若是對方想在明亮的地方進行，她就會無情拒絕。因為類似事件不斷發生，讓夫妻感情急速降溫，丈夫開始不常回家，未央子也發現他帶其他女性到高級餐廳用餐，結束後還到汽車旅館開房間，抓到丈夫外遇的證據，未央子知道丈夫這麼做全是因為自己冷漠的態度，不過她已經無法像夫妻一樣和丈夫生活，2人至今雖然還沒有離婚，但雙方對彼此早就沒有感情。