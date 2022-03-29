巴西近日發生一起恐怖事件，一名足球員被警方誤認為犯人，開槍追捕後他跳進河中躲避，不過他不會游泳，只能不斷在水中掙扎，而警方竟還開槍阻止他上岸，最終這名足球員被食人魚啃食殆盡，遺體在26日打撈上岸，肉體幾乎消失不見，只剩下一具骨骸，讓家屬悲痛不已。

Piranhas shred footballer down to bone after police 'chased him into river'https://t.co/a2iDVusnIc pic.twitter.com/XSeJR5371Y — Daily Star (@dailystar) March 28, 2022

綜合外媒報導，這起事件發生在巴西瑪瑙斯（Manaus），當天21歲職業足球員路易斯（Luiz Henrique Coelho de Andrade）和朋友相約踢球，回家途中警方將他誤認為另一名罪犯，因此開槍追捕，路易斯頓時嚇到狂奔。

在無路可逃的情況下，路易斯只好跳進內格羅河（Rio Negro River）中，然而他不諳水性，需要不斷掙扎，才勉強能浮出水面呼吸，卻被警方開槍威脅不能上岸，之後還有民眾開船經過，但遭到警方下令不准救人。

路易斯的家屬強調，他絕對沒有參與任何犯罪行動，然而路易斯莫名失蹤11個小時，再見到他時已經變成一具屍體，且慘遭食人魚啃食殆盡，讓他的母親悲痛不已，痛斥警方明明知道路易斯不會游泳，還一直開槍不讓他上岸，活生生害死一條人命。

不過巴西部分媒體指出，當時警方正在追捕犯人，路易斯是為了讓路才會不慎跌入水中，而路過的船主則是被槍聲嚇跑，才會來不及伸出援手。目前路易斯的家屬已經針對警方的瀆職行為提出指控。