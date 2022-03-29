家人、夫妻之間難免會發生爭吵，但大部分的問題，只要冷靜一段時間，雙方就能夠和好如初。大陸一名男子因為和老婆吵架，憤而離家出走，跑到機場留宿，未料這一住就是14年，直到現在他都還不願意返家。

Man Who Wanted To Escape Family Has Lived In Airport For 14 Years https://t.co/RiTVZCVIjC — This Is The Conversation Project (@th_conversation) March 28, 2022

根據陸媒報導，現年54歲的魏建國居住在北京機場的T2航廈，他經常坐在自己的軍大衣上，身邊堆有食物和棉被，如果需要盥洗，就會到附近的廁所解決。雖然魏建國看起來過著無家可歸的生活，但事實上他真正的家就在機場不遠處，2008年時，他因為失業天天藉酒澆愁，因此和老婆大吵一架，一氣之下前往機場留宿，沒想到一住就是14年。

居住在機場的期間，魏建國曾多次被保全驅趕，但他還是會再回到機場內，怎麼趕都趕不走。魏建國接受採訪時透露，他跟妻子育有1子，原本一起住在經濟較富裕的娘家，但他總是覺得自己被看不起，再加上他性格內向、不善溝通，因此不討老婆家人喜歡，他還有抽菸喝酒的習慣，成為婚姻失和的導火線。

如今的魏建國每個月都可以領1000人民幣（約新台幣4520元）的失業補助，平時他會搭公車出去買東西，錢花完了就在機場餐廳尋找食物。他回憶起過往，激動地表示自己和老婆也曾要好過，還一起攜手走過難關，只是隨著年紀增長，他越來越愛喝酒，關係也跟著越變越糟糕，讓他感到十分後悔。

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