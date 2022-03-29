古代封建社會，女子的地位低下，就算貴為皇后也無法倖免。北齊文宣帝的皇后李祖娥一生曲折坎坷，先是嫁給一名酗酒暴虐的丈夫，之後又遭小叔染指，2名兒子也先後被殺害，而北齊滅亡後，就算她已經出家當尼姑，還是難逃被北周俘虜的命運，直到隋朝建立後才得以返鄉，從此在歷史上消失無蹤。

綜合陸媒報導，李祖娥是北齊文宣帝高洋的結髮妻子，2人育有2子1女，高洋為人暴虐且愛酗酒，很多後宮嬪妃都曾被他毆打，甚至慘遭殺害，唯獨李祖娥特別受到敬重與疼愛，但高洋也做過許多傷害李祖娥感情的事情，像是他曾在酒醉後拿弓箭射李祖娥的母親，更強行佔有她的親姊姊，並想召她入宮為妃，最後在母親婁太后和李祖娥的反對下才作罷。

高洋僅在位10年便過世，由李祖娥的長子高殷繼位，她也成為皇太后，不過太皇太后婁昭君、高演和高湛等高洋的親兄弟，都對皇位虎視眈眈，高殷雖然設局想將高演和高湛削除大權、調離京畿，卻遭識破，高殷成為廢帝被趕出皇宮，不久後就被高演殺害，而李祖娥也被降為皇后，並送到昭信宮，獨自面對喪子之痛。

不久後高湛繼位為武成帝，竟逼迫李祖娥和他發生關係，還威脅她：「若不許，我當殺爾兒（妳若不從，我就殺了妳兒子）」，李祖娥才因為害怕而答應，之後高湛多次寵幸李祖娥，並使她懷孕，李祖娥對此事又羞又惱，只好閉門不出，就連兒子高紹德也不見，高紹德相當生氣，「兒豈不知耶，姊姊腹大，故不見兒（您當兒子不知道嗎？您是因為肚子大了，所以才不見兒子吧）」，李祖娥羞愧不已，於是不養自己誕下的女嬰，導致女嬰過世。

高湛得知後大怒，當著李祖娥的面將高紹德活活打死，並強姦、鞭打她，最後不顧她全身鮮血淋漓，把她裝到麻布袋內，丟到溝渠中，李祖娥昏迷許久才清醒過來，之後在宮女的幫助下，坐牛車前往妙勝寺出家為尼姑。儘管李祖娥已經逃到寺廟裡，但北齊亡國後，她還是被當作皇室成員，遭北周俘虜，直到後來隋朝建立，她才終於得以返回家鄉，從此之後，史書上再也沒有關於李祖娥的記載。

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