外國一名女子在沙灘上看見一隻擱淺的水母，於是將牠撿起放進杯子內，打算等到天亮了再將牠放生回海中，在等待期間女子和水母「合拍」一段影片，她親暱地撫摸水母，還用鼻子磨蹭，未料眼尖的網友發現，這隻水母其實是有「世界第3毒」之稱的僧帽水母，讓大家都嚇壞了。

外國網友「@arianntudor」在2月28日於TikTok上傳一段影片，畫面中她拿著一個透明水杯，裡面裝著一隻紫色、半透明的水母，女網友不斷用手指撫摸、逗弄水母，甚至大膽地用鼻子去磨蹭牠，而水母也緩慢地彎起自己的身體，似乎在回應女網友的動作。

不過有眼尖的網友發現，這隻紫色水母的來頭不簡單，是號稱「世界第3毒」的僧帽水母，牠的觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，可以讓細小魚類及其他獵物癱瘓，若人類誤觸僧帽水母的觸鬚，會造成過敏反應及一連串的影響，像是發熱、休克及干擾心臟和肺部功能，嚴重時還可能致命。

許多人看完影片後都嚇壞了，紛紛留言：「這是僧帽水母耶，妳知道自己在幹嘛嗎？」、「這應該是她人生最後一部影片」、「是很可愛，但也很恐怖」；事後這名女網友出面解釋，她其實很常在沙灘上看到僧帽水母，也很清楚牠有劇毒，當時是因為要救援困在沙灘上的僧帽水母，才會順便拍影片，並用杯子裝著以免碰到牠的觸鬚。