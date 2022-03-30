國外一名漁民日前使用魚槍成功射中一條魚，豈料當他欲將獵物拉起時，突感受到一股不明的外力，才驚覺深處竄出一條巨型石斑魚，一口咬住他的戰利品，雙方不斷拉扯，但最終石斑魚還是將魚咬走，激戰過程也讓漁民直呼非常難得。

漁民沃德納（Samuel Wardner）經常在TikTok分享捕魚過程，擁有萬名粉絲追蹤，日前他開船至外海捕魚，期間潛入海中使用魚槍成功射中一條魚，當他欲將獵物拉上來時卻發現不對勁，底下一直有不明力量在拉扯，沃德納才發現深處有一隻巨型石斑魚，咬住他的獵物。

雙方僵持一陣子後，魚最終被石斑魚搶走，沃德納雖然未捕到魚，但與巨型石斑魚激戰卻讓他非常興奮，他也將過程分享至社群平台，累積880萬觀看次數，不少網友表示「感覺巨型石斑魚力氣大到可以把人拉進水裡」、「這種石斑魚超大隻，之前還看過牠們吃鯊魚」、「石斑魚從海底竄出時，感覺像海怪出沒」。

影片中的石斑魚叫做「伊氏石斑魚」或「大西洋巨石斑魚」，主要棲息於熱帶淺水區的珊瑚及人工礁間，身長可達2.5公尺、重約300公斤，由於牠們肉質鮮美，而且又容易捕捉，因此被大量魚獵而導致數量大幅下降，故已被列為極危物種及禁止漁獵。

根據《國家地理》雜誌指出，大西洋巨石斑魚體型雖然非常大，但牠們基本上以甲殼類、魚類、章魚等為食，但過去曾多次拍到巨石斑吃鯊魚的畫面，加州聖地牙哥大學（University of San Diego）海洋生物學家克雷格（Matthew Craig）對此表示，從數據上來看，伊氏石斑是不吃鯊魚的，不過卻出現吃鯊魚的行為，顯示牠們屬於隨機食者（opportunistic feeder），「只要食物能塞進嘴裡，牠們就會去吃，不管獵物是什麼」。