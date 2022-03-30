澳洲一名男子日前早晨到一處海灘散步，未料竟看見一具「長尾無毛屍」，以「大」字形的姿勢趴在地面上，且只有頭部化成白骨，詭異的模樣讓男子又好奇又害怕，於是拍照分享到社群平台，想知道屍體的真實身分，照片曝光後瞬間引發網友熱烈討論。

根據《每日郵報》報導，澳洲男子艾力克斯（Alex Tan）近日到位於昆士蘭州馬盧奇郡（Maroochydore）的一處海灘散步，未料竟看到一具不明生物的屍體，從照片中可以看到，這具屍體全身無毛，還有一條長長的尾巴，並以「大」字形的模樣趴在地上，頭部則已經變成白骨，根本看不出來這到底是什麼生物的屍體。

艾力克斯把這個奇特的發現分享到社群平台上，並表示：「這似乎是一隻脫毛的袋貂（Possum），但和我見過的所有生物都長得不一樣」，認為它看起來就像是外星人。照片曝光後很快就引發網友熱議，大家紛紛猜測這具屍體的真實身分，有人依據其嬌小的體型推測，這很可能是一隻小袋鼠（Wallaby）。

Bizarre red brain-like creature with green splodges washes up on #WarriewoodBeach northern #Sydney #Australia beach😳

Creature was identified as 'wandering sea anemone' commonly found in rock-pools and totally weirded me out . . . 😵‍💫 pic.twitter.com/3T0ZAvVpqL — Mr Pål Christiansen 🇳🇴😍🇬🇧 (@TheNorskaPaul) February 9, 2022

報導也指出，這並不是第一次有奇特的生物出現在澳洲海灘，上個月在雪梨北部的瓦里伍德海灘（Warriewood Beach），有民眾發現一個類似於人類腦部的不明生物，長寬約為15公分、10公分，最終確認其為流浪海葵（Wandering Sea Anemone），又稱游泳海葵（Swimming Anemone）或腦海葵（Brain Anemone），牠們的色彩相當鮮豔，是動作十分敏捷的捕食者。