考古學家近日在埃及境內古代大型墓地「死者之城」薩卡拉發現5座古墓，時間可追溯至4千年前，而古墓裡的壁畫保存完整，顏色仍非常鮮艷，出土的陪葬品細節精緻，栩栩如生，此外，進一步研究發現，墓主全是王室高級成員。

「死者之城」薩卡拉近日發現5座4千年前古墓，時間追溯至埃及古王國時期。(影片來源/YouTube/South China Morning Post)

根據《Al-Monitor》報導，考古學家近日在埃及古王國城市孟菲斯（Memphis）的「死者之城」（Necropolis）薩卡拉（Saqqara），位於埃及法老奈姆蒂姆薩夫一世（King Merenre I）的金字塔附近，發現了5座4千年前古墓，時間可追溯至埃及古王國（前2686年—前2181年）到第一中間時期（前2181年—前2055年）。

埃及古物最高委員會（Egypt's Supreme Council of Antiquities）祕書長瓦齊里（Mostafa Waziri）表示，該古墓屬於王室高級成員，第一座古墓主人為「艾里」（Eri），身分是一名資深政治家，墓室牆壁上刻有數個葬禮場景，此外，還發現一個由石灰岩製成的巨大石棺，目前考古學家正在進行修復。

在「艾里」附近還有一個棺木，推測應該是墓主妻子「亞雷特」（Yaret），第三座墓則是「奈夫尼」（Pepi Nefhany），他在皇室擔任過各種職務，例如管家及祭司，第四座墓位於地表以下約6公尺處，墓主是一名叫做「佩蒂」（Petty）的女祭司，主要負責美化國王，最後一座則是名叫「漢紐」（Henu）的墓，推測應該是王儲。

瓦齊里表示，墓室狀況非常好，壁畫顏色清晰，而且出土的木製雕像和器物都完好無損，由於該墓被沙子掩埋杜絕空氣，因此得以讓壁畫及陪葬品保存完整，而此次發現也揭示古王國至第一中間時期更多資訊，埃及歷史學家兼考古研究員沙瑪（Bassam al-Shammaa）表示，「該發現非常重要，古埃及並非森林國家，因此很少使用木材，墓室裡竟發現精緻木雕，也顯示出墓主的財務狀況和藝術家高超技藝」。