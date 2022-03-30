今天來離世溝通的孩子有一個很特別的名字，叫做「塑膠袋」，小名「帶帶」，只有四、五個多月大，一般寵物溝通不喜歡接這麼小的孩子，因為有可能像小baby一樣表達能力有限，但祂的名字太特別，加上過世的太突然，我應主人的要求試試看，還好「帶帶」表達能力不錯，應該身體裡住著一個老靈魂。

「帶帶」進行離世溝通時表示，貓媽媽當初拋棄牠是為了顧及大全。(圖/塑膠袋媽媽授權)

我好奇媽咪為何幫牠取名塑膠袋？「牠可能被貓媽媽遺落了，這麼小就當浪浪好可憐，我就用塑膠袋裝著牠帶回家」她說。

真是一個好有愛心的媽媽，溝通時「帶帶」表示，不是貓媽媽遺落牠，而是貓媽媽很聰明，知道「帶帶」身體不好，留在身邊流浪只會拖累其它兄弟姊妹，所以忍痛遺棄牠，「是這個媽咪笨笨不知道就把我帶回家，還笨笨的愛我，笨笨的為我流眼淚，但我就是愛這個笨笨的媽咪！」

媽咪不太能夠接受「帶帶」突然地離開，因為本來都沒發現「帶帶」身體有甚麼問題，怎麼她去個洗手間出來，就發現「帶帶」抽搐不止，送醫途中就走了，但從「帶帶」的回答似乎找到一點端倪，「帶帶」說，「因為牠出廠設定沒設定好，先天不良，所以老天快點回收，修整後再來。」

「帶帶」走後，媽咪受朋友之託又照顧了另一隻虎斑浪浪，但很擔心「帶帶」會不高興，沒想到「帶帶」展現海派大姊頭的架式還落日文，「來，來，來，需要家的貓咪都算『帶帶』的朋友，待就補（日文，沒關係之意），請媽咪好好照顧牠」，還補了一句「媽咪你答應人家的，就要做到哦！」讓媽咪哭笑不得。

溝通過程中，媽咪始終沒有掉淚，直到傳達完所有「帶帶」要跟媽咪說的話後，媽咪才跟我說，她聽了「帶帶」很多話後，其實都很想哭，但卻始終壓抑著，「因為聽說主人這邊哭，動物天堂裡的孩子就會淋雨，我不要我的『帶帶』淋雨，祂不喜歡水，而且會感冒！」

好堅強的媽咪，完全站在替「帶帶」想的角度出發，即便她只跟「帶帶」相處四、五個月，光從這句話就可看出這份愛有多深了。