外國一名女子在婚禮上被好友兼伴郎「突擊告白」，雖然婚禮還是順利進行，但女子和丈夫的婚姻並不順遂，僅維持1年就離婚，之後女子經歷低潮期，都是這名伴郎陪伴在左右，最後2人竟真的步入禮堂，如今已生下4名孩子，一家人過著幸福的生活。

Best man steals bride from groom after confessing love in his wedding speech https://t.co/qA0G4zYyJu pic.twitter.com/LxmnEJOFrJ — New York Post (@nypost) March 29, 2022

根據《紐約郵報》報導，現年32歲的德希蕾（Desiree White）和布萊恩特（Bryant）從高中開始就是朋友，布萊恩特甚至對她一見鍾情，然而德希蕾當時已經有男友，不可能跟他有進一步發展，布萊恩特只好和他們維持著好友關係，3個人甚至還會和他當時的女友進行「4人約會」。

2010年德希蕾和男友步入禮堂，布萊恩特受邀擔任伴郎，未料喝醉的他竟在婚禮上對德希蕾真情告白，還當著在場所有賓客的面對她說：「妳為什麼不給我機會？我會一直照顧妳的」，突如其來的場面讓眾人都嚇壞了。

儘管這齣婚禮鬧劇最終順利畫下句點，德希蕾的婚姻卻沒有那麼順遂，她和前夫因為生活方式差距太大而不斷爭吵，並在結婚1年後離婚，飽受打擊的德希蕾陷入低潮，甚至罹患憂鬱症，在這段期間，布萊恩特都會在她身邊，給予情感上的支持，陪她一起慢慢走出傷痛。

有一天布萊恩特突然吻了她，2人頓時墜入愛河，關係也從朋友升格成情人，交往不到1年，德希蕾就懷上第一胎兒子，最後在2012年時奉子成婚，布萊恩特還對她深情表白：「我一直都想跟妳結婚，不只是因為有了孩子，讓我們開始好好經營這個家庭吧」，之後2人又陸續生了3個孩子，如今一家6口過著幸福快樂的生活。

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