英國攝影師9年前與丈夫搬到非洲西部國家迦納，一天一場暴雨過後，她在自家附近的地上發現一隻雛鳥，牠似乎被暴雨吹落至地上，由於雛鳥僅1個月大，根本沒有生存的能力，因此攝影師便擔起鳥媽媽的重責，將雛鳥養育長大。

雛鳥將人類當成鳥媽媽，甚至會鑽進對方的頭髮裡築巢。(影片來源/YouTube/Hannah Bourne-Taylor)

根據《衛報》報導，攝影師柏泰勒（Hannah Bourne-Taylor）2013年因丈夫羅賓（Robin）的工作關係，因此搬到迦納首都阿克拉，並居住在郊區草原附近，由於她從小就非常喜歡大自然，因此對於住在迦納很滿意，但受簽證影響，她無法在當地工作，生活變得乏味，因而轉向投入大自然的懷抱，了解當地鳥類的習性。

2018年一夜暴雨過後，柏泰勒發現自家附近的地上有一隻雀科雛鳥，疑似被風雨吹落在地，之後就被母鳥遺棄，「牠原本生活於芒果樹上，沒想到巢竟被風雨打落，當時牠緊閉雙眼、全身顫抖，牠年紀實在是太小，根本無法獨自生存」，隨後她將雛鳥帶回家，並放進放有布的仿造鳥窩裡，開始研究開如何養育雛鳥。

柏泰勒諮詢專家後得知，小鳥需12周時間才有能力在野外生活，第二天雛鳥睡醒後，開始大叫表達肚子餓，柏泰勒便拿白蟻餵牠吃，雛鳥之後還在她手掌裡睡著，彷彿把柏泰勒當成鳥媽媽，他們也幾乎是形影不離，柏泰勒回憶說「當牠學會飛後，無論我在家還是開車出門，小鳥都會待在我身邊，站在我的肩膀上，而且經常窩在我手心裡睡覺」。

柏泰勒提到，牠每天都會站在我的肩膀上，並用頭髮做出一個窩，「雛鳥會用喙收集每根髮絲，並編織成一個小鳥巢，然後舒服的坐進去，休息一陣子後就會解開頭髮，明天再重做一個窩」，經過84天的照顧，小鳥終於長大，柏泰勒便決定讓牠展翅高飛。

柏泰勒表示，「我沒有幫小鳥取名字，因為牠屬於大自然，這樣幫助我意識到，這小傢伙必須回到野外」，之後花了3天時間，小鳥才成功回到鳥群裡，目前柏泰勒已回到英國，但每當看到有雀鳥群飛過時，她都會忍不住多看幾眼，「我有時都會想，牠是不是來看我了，想一想就忍不住落淚，在撫育小鳥的過程，我也學會活在當下」。