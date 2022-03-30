俗話說「伴君如伴虎」，皇帝身邊的大臣、太監以及宮女，工作時都競競業業、不敢大意，深怕一個不小心就引來殺身之禍。明朝有一名宮女，看見皇帝出糗後，沒忍住笑意，噗哧一聲笑了出來，沒想到她不但沒有因此喪命，反而還被皇帝寵幸，成為寵妃，命運從此大翻轉。

根據陸媒報導，明世宗嘉靖帝剛登基時，不但推行改革，在外交方面也頗有作為，然而到了晚期，他開始迷信方士、尊崇道教、追求長生不老之術，還會定期在宮殿誦經修道。

《萬曆野獲編》記載，某日嘉靖帝在宮殿中誦經敲磬，卻不小心誤擊別處，一旁的宮女們見狀都低著頭不敢笑出聲，只有一名13歲的宮女忍不住笑了出來，嘉靖帝聽到笑聲，立刻停下手中的動作，朝這名宮女看了過來，在場所有人都替她捏一把冷汗，以為她難逃一死，然而嘉靖帝一反常態，竟寵幸了這名宮女，還將她冊封為「尚美人」。

嘉慶帝相當寵愛尚美人，不管她做了什麼錯事，嘉慶帝都不會生氣，讓其他後宮嬪妃都十分震驚與羨慕。有一次尚美人在帳中放小煙火，卻不小心將一整個宮殿都給燒了，嘉慶帝不但沒有怪罪於她，之後甚至還冊封她為「尚壽妃」。

沒想到冊封之禮才過了100天，嘉靖帝就在乾清宮駕崩，有輿論將皇帝之死歸罪於尚壽妃，認為她縱慾媚惑了嘉靖帝。最終尚壽妃在萬曆38年（西元）過世，享壽62歲，是嘉靖帝遺孀中最後一個離世的。