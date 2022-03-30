貓咪通常都是蜷曲身體睡覺，但竟有貓是四肢併攏入眠。日本一名飼主先前分享愛貓睡覺模樣，看似簡單的一張照片，卻讓10萬人笑翻，小貓並非睡到縮成一團，而是後腿併攏、前肢緊貼在身體兩側，慵懶平躺的睡姿讓不少網友直呼太可愛。
日本飼主@c20.23c養了兩貓「曼赤肯貓」（Munchkin cat），分別是橘白色的「茶太」（Chata）及棕色的「茶瓦」（Chava），他經常在社群平台分享愛貓照片，擁有近12萬粉絲追蹤，有趣的是，「茶太」的睡姿與其他貓咪不同，竟喜歡四肢併攏睡覺。
飼主先前分享愛貓兒時睡姿，只見「茶太」躺平成一直線，後肢打直、前肢緊貼身體，眼睛瞇成一條線，看起來非常放鬆，有時主人還會幫牠蓋被子，看起來就像人類在睡覺一樣，牠也以特殊的睡姿在網路上爆紅，不少人驚呼不可思議。
網友紛紛表示，「牠的身體裡應該是住著人類的靈魂」、「牠是不是以為自己在當兵，居然睡得這麼直」、「這小傢伙根本不是貓吧」。根據《香港01》指出，貓的睡姿代表不同意思，當貓坐著睡時，表示牠們只是在打盹，警覺性高，有一點風吹草動就會開溜；睡到圍成一圈除了取暖外，對周圍環境沒有安全感；仰天睡覺露肚皮則是很安心，唯有在親密的人身邊時才會出現此睡姿；側睡同樣也是很放鬆的姿態。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。