貓咪通常都是蜷曲身體睡覺，但竟有貓是四肢併攏入眠。日本一名飼主先前分享愛貓睡覺模樣，看似簡單的一張照片，卻讓10萬人笑翻，小貓並非睡到縮成一團，而是後腿併攏、前肢緊貼在身體兩側，慵懶平躺的睡姿讓不少網友直呼太可愛。

日本飼主@c20.23c養了兩貓「曼赤肯貓」（Munchkin cat），分別是橘白色的「茶太」（Chata）及棕色的「茶瓦」（Chava），他經常在社群平台分享愛貓照片，擁有近12萬粉絲追蹤，有趣的是，「茶太」的睡姿與其他貓咪不同，竟喜歡四肢併攏睡覺。

飼主先前分享愛貓兒時睡姿，只見「茶太」躺平成一直線，後肢打直、前肢緊貼身體，眼睛瞇成一條線，看起來非常放鬆，有時主人還會幫牠蓋被子，看起來就像人類在睡覺一樣，牠也以特殊的睡姿在網路上爆紅，不少人驚呼不可思議。

網友紛紛表示，「牠的身體裡應該是住著人類的靈魂」、「牠是不是以為自己在當兵，居然睡得這麼直」、「這小傢伙根本不是貓吧」。根據《香港01》指出，貓的睡姿代表不同意思，當貓坐著睡時，表示牠們只是在打盹，警覺性高，有一點風吹草動就會開溜；睡到圍成一圈除了取暖外，對周圍環境沒有安全感；仰天睡覺露肚皮則是很安心，唯有在親密的人身邊時才會出現此睡姿；側睡同樣也是很放鬆的姿態。