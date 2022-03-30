大陸新冠疫情在多地爆發，上海也在本月27日晚間宣布，自28日開始將「分區封控」，突如其來的消息打亂不少人原本的計畫。上海一名女子日前剛做完雙眼皮手術，過幾天就要到院拆線，卻遇到封區無法外出，心急如焚的她詢問醫師解決辦法，沒想到對方竟回她：「我寄刀片給妳好嗎？」，讓女子超級傻眼。

根據《西部决策網》報導，一則聊天記錄近日在網路上瘋傳，一名女子做完雙眼皮手術，過幾天後準備要拆線，卻剛好遇上封區管理，無法外出，眼看即將過了拆線日，她心急如焚地傳訊息給醫師，但醫師也同樣沒辦法，無奈之下只好回她：「那我寄個刀片、鑷子給妳，妳讓身邊人拆？因為其實很好拆」，不少網友看到截圖後，雖然心疼女子的遭遇，但還是忍不住笑了出來。

幫忙女子進行雙眼皮手術的周醫師事後接受採訪，表示如果術後第9天還不拆線，可能會導致線長進肉裡，所以才會想要女子找人幫忙拆線，但她害怕拆壞，最後只好親自到社區門口，隔著柵欄幫女子拆線，「其實站著拆是非常難的，因為手會抖，她人也會抖」。

對此網友們都忍不住笑說，「全國人民都知道她的雙眼皮是割的了」、「又慘又好笑」、「真是負責任的醫生」；但也有人批評防疫政策不夠靈活，「這種新聞有什麼可笑的，正常就醫不被允許，這是懶政」、「憑什麼不讓去看醫生？在深圳憑有效的就醫預約記錄就可以去看醫生，當然核酸得24小時陰性」、「因為疫情連合理的就醫訴求都不能滿足了，我覺得好恐怖」。