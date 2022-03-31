有人說「女追男隔層紗」真的如此嗎？網路上流傳一段影片，一名面容姣好的酒醉女子搭乘計程車時，突然略帶哭腔的詢問司機「你相信愛情嗎？」沒想到司機悠悠吐出5字，讓她聽了當場酒醒，畫面曝光，網友全笑翻。

有網友日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一段抖音（TikTok）影片，畫面中可見，一名身穿毛衣、長襪，露出一雙修長白皙長腿的高顏值正妹，當時正坐在計程車後座上，不過她疑似酒醉，先是將頭倚在駕駛座椅的頭枕後方，接著對司機以略帶哭腔的語氣詢問，「師傅你相信愛情嗎？」

沒想到司機絲毫不被美色動搖，坐在駕駛座上，頭也不回的說了句「吐車上兩百」，讓女子瞬間愣住，默默低下頭不發一語，這一幕讓一旁拿手機拍攝的同車友人忍不住笑出聲。而原PO也表示，「敢說司機肯定是性情中人，一語道破」。

短短8秒的影片曝光後，網友全被司機的反應逗樂了，紛紛留言直呼「果然是老司機」、「老司機不暈車」、「見過大風大浪的司機，已經不相信愛情了」、「我不相信愛情，只相信現金」、「司機是不是性情中人不確定，但肯定是過來人」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！