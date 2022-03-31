外國一名男子在大學時期當過捐精者，藉此賺取零用錢，和現任妻子結婚後，他就「金盆洗手」，直到家裡經濟出現問題，才再度「重操舊業」，但不管婚前還是婚後，他都沒有告訴妻子，直到某次不小心露出馬腳，得知事實的妻子崩潰不已，認為他背叛了2人的婚姻與感情。

這名男網友在論壇《Reddit》上發文，表示自己從大學開始捐精，主要是為了賺取零用錢，同時也能幫助到有生育困難的夫妻；之後他在求學階段認識了現任妻子，2人非常相愛，於是在6年前結婚，他也下定決心不再靠捐精賺錢。

然而婚後的生活並不如想像容易，他們在前陣子遇到了經濟困難的時期，他為了度過難關，竟「重操舊業」、再度捐精，並藉此賺到150元美金（約新台幣4277元）的收入，讓夫妻倆安然度過一個禮拜的時間。男網友在文中提到，他認為這件事沒什麼，所以一直沒有向妻子坦白，隨著時間流逝，自己也漸漸將這件事淡忘，沒想到卻成為日後夫妻爭吵的導火線。

近日，他和妻子與有生育困難的朋友聊天時，意外暴露自己曾做過捐精者的事實，妻子當下非常震驚，很快就離開現場，回到家後雙方便開始爭吵，妻子對此相當沮喪，直言他很可能會有「流浪在外」的孩子，並覺得他背叛了2人的感情與婚姻，男網友見妻子這麼難過也很不捨，後悔地說：「也許我該早點告訴她的？我現在肯定像是大混蛋」。

許多網友看完文章後，都認為男子最大的問題就是沒有向妻子坦白，「你應該在結婚以前就跟她說，不是每個人都能接受這種事」、「未來很可能會有小孩跑來認親，你當然有義務要告訴你的妻子」、「你雖然沒有因為捐精而背叛妻子，但你至少得在結婚前跟她討論這件事」。