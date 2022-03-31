不少人喜歡使用Google Maps尋找世界各地被意外拍下的奇聞軼事。日前一名網友在滑Google街景時，發現法國某處海岸邊出現海怪遺骸，只剩下巨型骨架，推測可能是已滅絕「泰坦巨蟒」，推估體長至少30公尺以上，影片曝光引發討論。

國外網友@googlemapsfun日前滑看Google街景時，發現法國海岸附近發現一具巨型蟒蛇骨架，讓他感到非常驚訝，也將圖片分享至抖音（TikTok），認為這可能是生活於古新世（約 6,000 至 5,800 萬年前）的泰坦巨蟒（Titanoboa），影片累積300萬觀看次數，不少人看了直呼是海怪。

事實核查網站《Snopes》調查後指出，這一具骨架其實是名為「Le Serpent d'Océan」的大型金屬蛇雕塑，位於法國聖布勒萬萊潘，被放置在盧瓦爾河口與大西洋的邊界處，出自旅法大陸藝術家黃永砯之手，長425英尺（約130公尺），雕塑會隨潮汐而變化，漲潮時只有頭和椎骨頂部露出，吸引不少遊客朝聖。

Google街景拍到的巨蟒骨骸雖只是裝置藝術，讓不少人失望，但此服務確實經常拍到令人眼睛為之一亮的奇聞，先前一名攝影師佩里（Pio Andrea Peri）透過谷歌Maps尋找題材，發現西西里島上有一個名為「琴圖裡佩」（Centuripe）的村莊，俯瞰像是一個沉睡的巨人，他也使用無人機進行拍攝，影片在網路上引發討論。