網紅因為工作需求，經常穿著清涼，拍攝一系列美照維持熱度，不過大陸杭州一名媽媽就投訴，同社區一名女網紅在大庭廣眾之下拍攝清涼照，擔心穿著太清涼會對小孩有不良影響。消息一出隨即掀起眾人熱議，被投訴的女網紅也出面道歉。

綜合陸媒報導，杭州一名媽媽投訴，社區內有一名女網紅經常在公共場合拍攝網美照，有時是真空上陣全露背，有時是前面挖空的清涼打扮，「工作人員當眾幫網紅整理衣服，這些女孩有時連內衣都沒穿，露了個大背…大人看看也就算了，但是小區裡好多小孩子，就不太好」，加上隨著天氣越來越熱，「就怕她們越穿越少，越來越不忍看。不只小區公共場所有人拍照，小區地下車庫也有網紅在拍照，一樓大堂也有人拍」。

數張網紅的擺拍照在網路上曝光後，隨即引起外界關注，被投訴的女網紅則回應，車模才是她的主業，可惜受到疫情影響，她幾乎呈現半失業狀態，只能待在家裡拍美照維持熱度，「對打擾到其他住戶的行為表示抱歉，以後有兒童的場合會多注意」。

不過也有住在同社區的部分民眾認為，不必大驚小怪，「夏天年輕女孩穿得少一點，可以理解，並不會太介意」、「小孩子沒大人想像中脆弱，我倒覺得沒什麼，如果孩子問起來，大人多解釋幾句就好了」。