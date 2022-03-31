不少人喜歡看武俠小說，看化身武林俠客的主角在江湖上行俠仗義，靠劫富濟貧幫助窮人，但古代的俠客真的是如此嗎？其實古代俠客並不像武俠小說描述的如此厲害，他們大多為大財主，也常被朝廷視為心腹大患。

根據《梨視頻》報導，最早紀錄俠客的史料是司馬遷《史記·遊俠列傳》，文中提到秦末漢初時期的俠客朱家和郭解，主要事跡就是藏匿被通緝的逃犯，另外，以宋朝為背景的《水滸傳》中著名江湖大俠「小旋風」柴進也是如此，經常藏匿逃犯，例如收留過林沖、宋江、武松等人，可見古代俠客經濟上應該沒有問題，性質也與春秋戰國時期的楚國春申君、趙國平原君、魏國信陵君、齊國孟嘗君四大君子相似。

而古代俠客的富人比例較大，沒有錢的則稱為「壯士」，也顯示俠客不一定會劫富濟貧，想要練武必須有錢吃飽，而且俠客身上的馬匹、劍等配備，同樣也不便宜，按照明代江湖原型所寫的《水滸傳》，文中提到的108條好漢鮮少佩劍，其他好漢頂多使用「朴刀」，此為出現於宋代的冷兵器，因為當時不許民間擁有兵器，因此有人將大刀改為短柄的朴刀，並配掛在腰間，俗稱「著褲刀」。

此外，歷史上俠客的武功也沒有像小說寫得如此厲害，甚至不受皇帝待見，成為朝廷心腹大患，戰國末期法家學派韓非在《五蠹》說「儒以文亂法，俠以武犯禁。」可見俠客在秦漢時期並未得到認可，由於他們總是以武力觸犯國家法規，破壞社會安定，唐朝詩人王維的《少年行四首》也曾寫到，「新豐美酒鬥十千，咸陽遊俠多少年」，指新豐美酒一斗價值10千錢，出沒五陵的遊俠多為少年，顯示遊俠都是年輕人，平時遊手好閒。

俠客被視為社會問題，因此朝廷希望他們能投靠軍隊，以武藝殺敵為國家奉獻，例如明朝第一大俠「俞大猷」是武術名家，嘉靖皇帝下令他前往東南抗倭時，俞大猷特意繞道至河南嵩山少林寺，想見識少林棍法，在《正氣堂續集》、《詩送少林寺僧宗擎有序》也有明確的相關記載，指少林寺武僧對俞大猷的點評心服口服，雖然文中並未明示此為何事，但後世認為應該是雙方經過一番武功較量，武僧對俞大猷相當佩服。