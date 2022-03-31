吉娃娃的體型嬌小，擁有一雙大眼睛和一對大耳朵，牠們的個性相當神經質，喜歡到處吠叫，因此牠們也是全世界最小且極具攻擊性的犬種。英國就有2隻將天性發揮得淋漓盡致的吉娃娃，牠們是該地區著名的惡霸，到處欺負其他寵物犬，就連曾經當過警犬的德國牧羊犬，見到牠們也會害怕地跑走。

根據《地鐵報》報導，威爾特郡（Wiltshire）科斯漢姆（Corsham）住著2隻「惡霸吉娃娃」，牠們的體型雖然嬌小，卻擁有極大的氣場，讓附近的住戶和狗狗們都苦不堪言，當地警局和議員多次接到該區住戶打來的投訴電話，抱怨這2隻吉娃娃的主人不會幫愛犬繫上牽繩，總是放任牠們欺負其他狗。

有人表示，自己原本在街道上遛2隻30公斤的大型犬，沒想到這2隻吉娃娃竟追著牠們咆哮，似乎想要和大型犬一較高下；當地還有人飼養一隻退役警犬德國牧羊犬，原本應該威武嚴肅，面對任何情況都能臨危不亂的狗狗，竟慘遭這2隻吉娃娃「霸凌」，每次德國牧羊犬只要看見牠們，就會害怕地跑走。

議員露絲（Ruth Hopkinson）在媒體上向吉娃娃的主人喊話，「或許你覺得你的狗很可愛，但當牠們面對別的狗或小孩子時，可能會做出讓你意想不到的反應」，並提醒對方，不管在任何場所都應該幫愛犬繫上牽繩、管控好牠們的行動，「你的狗造成的任何損失，包括其他動物的醫藥費或被嚇死、咬死，都是你的責任，你必須負擔別人的損失」。

新聞曝光後很快就引發網友熱議，不少人笑說「吉娃娃不意外」，並留言表示：「我鄰居去年養了一隻吉娃娃，牠的嘴到現在都沒有停下來過」、「先聲明我很愛狗，但我遇到的每隻吉娃娃都像是反社會分子」、「我養了一隻吉娃娃，甚至救過牠的命，但我總覺得牠每天都在想辦法弄死我」。