亞洲人以米飯為主食，對於不擅長使用筷子吃飯的外國人而言，實在不是件容易的事。日前就有一名自稱為禮儀專家的英國女子，特別拍了一段影片，教粉絲該如何使用刀叉吃米飯，沒想到影片曝光後引來網友無情吐槽。

英國一位名叫露西（Lucy Challenger）的女子，經常在抖音（TikTok）分享禮儀教學影片，日前她向粉絲解釋，直接使用叉子將米飯舀起放進嘴巴是不正確的作法，因為如此一來，叉子的作用就和湯匙類似，但在英式餐桌禮儀中，湯匙只是用來喝湯和享用甜點，因此便展示了正確的餐桌禮儀，教粉絲如何在正式的西餐場合使用刀叉吃飯。

畫面中可見，她先使用刀子，將一小堆的飯粒，輕輕推到叉子的背面頂端處，將著將米飯優雅的放進嘴裡，她說，這會讓米飯吃起來更容易，飯粒也不會從叉子的縫隙中掉落。

影片曝光後迅速累積近2000則留言，同時被轉發了5000多次，然而網友的批評聲浪遠遠蓋過正面評價，許多亞洲人更痛批「這樣吃一點都沒有比較優雅好嗎，反而還很好笑」、「太做作了」、「換個餐具不就好了？」、「這樣吃飯好累」。後來更有網友發現，露西似乎察覺該支影片引來無數亞洲網友不滿，擔心引發更多爭議，最後默默將影片從抖音平台下架。