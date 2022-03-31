隨著時代變遷，許多新興產業油然而生，原本會找好友來擔任的伴娘，如今竟也可以「租」到了！大陸一名女子經朋友介紹成為「職業伴娘」，她近日分享自己的工作經驗以及收入，並透露想要從事這一行，最重要的條件就是「不能太漂亮」。

根據《山海視頻》報導，來自山東濟南泰山的輝輝（化名）現年22歲，大學時經過朋友介紹，開始接觸「職業伴娘」這份工作，2年以來共做過13次，最忙的時候曾一周參加2、3次婚禮，每次的價格介於400到800元人民幣（約新台幣1800到3600元），畢業以後因為興趣使然，決定正式加入這一個行業。

輝輝也分享當職業伴娘需要注意的「眉角」，「我們這行不能太漂亮，也不能太難看，太漂亮會搶了新娘風采，太難看會讓新娘的娘家沒面子」，除此之外，身高不能超過180公分，近期還有人會要求生肖，以及學歷至少要大學以上。而到了婚禮現場，職業伴娘要做的事情，就和一般伴娘一樣，唯一不同的就是不需要和新娘假裝是摯友。

輝輝在工作的過程中，對於職業伴娘也越來越了解，她發現多數人請職業伴娘的原因，有一部分確實是因為原本說好的朋友臨時不能來，但還有一部分是因為，大多數人的朋友除了學校的同學，就是上班的同事，且請朋友來當伴娘的話，就等於欠對方人情，還不如直接找職業伴娘來得輕鬆。