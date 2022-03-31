辛巴威卡里巴一名男子日前到河邊釣魚，在草叢中尋找小蟲作為誘餌時，竟被4隻鱷魚包圍，先後啃咬他的四肢，其中一鱷魚甚至使出「死亡翻滾」，他眼看自己手可能會被扭斷，趕緊跟著旋轉，之後急中生智攻擊鱷魚喉嚨，才得以逃過一劫。

根據《先驅報》報導，來自卡里巴尼亞蒙加（Nyamunga）的亞歷山大（Alexander Chimedza），今年1月到河邊釣魚，期間在附近尋找小蟲，想用來當作魚餌，豈料手一伸進草叢後，就被一隻鱷魚咬住，「鱷魚一定在等我，因為當我左手碰到牠時就被攻擊，但當我本能的躲開後，右手又被另外一隻鱷魚咬住」。

亞歷山大隨後被拖進河裡，其中一隻鱷魚使出「死亡翻滾」，他馬上意識到不對勁，回憶說「當下我注意到，我若是反抗的話，手很有可能會被扭斷，所以我就跟著鱷魚的方向轉動」，沒想到之後又出現另外2隻鱷魚，分別咬傷他的大腿、腳踝及跟腱，附近的釣友發現後趕緊上前幫忙，向鱷魚投擲石頭試圖驅趕牠們。

在其他釣友的幫忙下，亞歷山大將手伸進鱷魚喉嚨進行攻擊，鱷魚因此喝進大量的水才鬆口，他趁機逃回岸上，隨後被緊急送醫，由於他全身嚴重骨折，接受手術將5塊金屬板插入體內，待骨頭復原後再取出，還有進行跟腱重建等手術，住院長達40天，而亞歷山大也提到，很少人能吹噓自己曾與4隻鱷魚搏鬥，而且還倖存下來的，這也成為他永生難忘的回憶。