新北一名女孩運動完行經公園時，突然被陌生中年男子搭訕，且一臉猥褻的問她「有在賣嗎？」讓她當下秒愣，直到對方再次追問價碼後，她才意識到對方的意圖，氣得將經歷PO網大吐苦水，貼文一出隨即引起不少過來人共鳴。

原PO日前在PTT「女孩板」以「被問有在賣嗎」為題，PO文透露，當時剛運動完，行經公園買水煎包，沒想到卻被一臉猥瑣的中年男子攔下，問她「妳有在做嗎？」原PO當時還反應不過來，回了一聲「蛤」，對方竟馬上用手勢比劃說「有在做嗎？多少？」她才意識到對方的意圖，氣得罵跑對方。

原PO坦言，她又生氣又委屈，問自己「該報警嗎？報警了又可以幹嘛？」她甚至檢視了自己的穿著，運動長褲加上運動外套，穿著上沒有任何不檢點，也不覺得自己有錯，只能PO網吐苦水，並提醒「女孩們經過三重信義公園的時候，還是快步走！」

貼文一出隨即掀起熱議，不少人心疼原PO的遭遇，紛紛留言回應「不用檢討自己，有問題的是對方」、「你才沒有錯啦！只是剛好遇到噁人而已」、「打給110，叫警察巡邏，報對方的特徵」。此外也有知情網友表示「信義公園常常都有人在問，也有流鶯站壁」、「有聽過三重地區那邊發生不少這種情況」。

貼文同樣讓不少女孩心有戚戚焉，「我在新竹城隍廟附近的公園也被問過，我直接腳伸起來踢他」、「我在高雄和台中火車站等朋友的時候都被中年男問過，可能火車站很多」、「高二時在校門口等公車也被問…超可怕的好嗎」、「原來全台各地公園都有這種噁男喔，現在才知道，怕」。