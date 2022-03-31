Google推出地圖、衛星影像等功能，不但方便人們找路，有時候還可以在上面發現意料之外的畫面。外國一名網友近日使用Google地圖時，意外在一處偏遠荒地上，看見一大片「鮮紅血坑」，讓他嚇得立刻PO上網詢問：「這到底是什麼鬼？」，文章一出引發網友熱議。

根據《每日星報》報導，外國網友「GelapopShipper_09」經常用Google地圖探索世界，日前他在論壇《Reddit》上，分享自己的奇特發現，從截圖上可以看到，這裡是一處偏僻的荒野，除了綠色和土色的陸地外，中間還有一大片被染成紅色的區域，旁邊則是有另一塊白色的區域，和2個白色的不明建築物，詭異的景象讓PO主忍不住驚呼：「這到底是什麼鬼？」。

網友們看到截圖後，也紛紛提出各種猜測，「可能是傳統割喉獻祭豬的地方」，也有人指出這裡很可能是紅土地質，並表示那2個白色建築物應該是農工業常用的筒倉，「如果有動物在那裡吃草喝水，可能會翻動土壤，就算在衛星圖像上都清晰可見」、「那裡可能常常有車輛經過，交通比較繁忙」。

事實上，過去有不少人都透過Google地圖看見神秘詭異的景象，UFO獵人沃林（Scott C Waring）就曾在南極地區發現一座愛心型的湖泊，中間漂浮著一個綠色的不明物體，前陣子他還在北非國家阿爾及利亞找到五角星山丘，讓他懷疑這些很有可能都是UFO存在的證據。