成年犀牛的皮又厚又硬，而且犀牛角攻擊性強，因此獅子基本上不敢招惹牠們。遊客日前至南非迪諾肯野生動物保護區遊玩，意外拍到獅子逗弄犀牛的過程，只見獅子把犀牛的尾巴當成逗貓棒玩，又怕惹毛對方，下一秒馬上變卒仔，反差萌逗笑一票網友。

非洲飯店「Mongena Private Game Lodge」近日在臉書粉專分享一段影片，日前有遊客至南非迪諾肯野生動物保護區（Dinokeng Game Reserve），搭車在園區內進行參觀導覽，意外看到兩隻成年白犀牛在草原覓食時，吸引5隻獅子靠近，由於犀牛難以攻擊，因此獅子陸續離開現場。

不過有兩隻獅子似乎對犀牛非常感興趣，其中一隻不斷在犀牛後方張望，隨後伸出前肢，嘗試觸碰犀牛的尾巴，犀牛發現後轉身查看，獅子則嚇到趕緊逃開，影片曝光後，累積196萬觀看次數，不少網友表示「老實說，我一開始不知道犀牛有多恐怖，但看到獅子的反應後，看樣子是我輕忽犀牛了」、「獅子把犀牛尾巴當逗貓棒玩啊」。

根據《AZ Animals》指出，獅子被視為叢林之王，但牠們並非所向無敵，還是有可能被其他動物殺死，例如長頸鹿看似溫馴，但也並非好惹的角色，其幼崽雖是獅子攻擊目標，但成年長頸鹿體重約1000公斤左右，還擁有強勁後腿，獅子一不小心就可能被長頸鹿踢傷，另外犀牛也是如此，牠們就像是一台行走坦克，獅子雖會獵食小犀牛，但很少出現捕獵成年犀牛的事件，再者犀牛的角能刺傷獅子，獅子自然不敢招惹牠們。