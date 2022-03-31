在古代妓院又被稱作青樓，其起源已經無法考證，但這個行業相當古老且興盛，就古代中國而言還有一項特徵，就是青樓文化與文人密切相關，而唐代的著名「紅燈區」平康坊，更是開在舉辦科舉的江南貢院對面，不少士子考完試以後，就會到平康坊玩樂，但青樓與考場到底為何會形成這種地緣關係呢？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，自古以來文人和青樓密切相關，最主要就是因為文人有錢有閒，是青樓理想的消費人才，而且古代封建社會，男女相處得遵循禮教，就算夫妻之間也得講究禮儀，青樓女子便成為男人心目中的完美對象，相處時不必受禮儀約束，她們還都很有才華且聰明，因此當時文人墨客「攜妓春遊」是非常普遍的事情。

除此之外，青樓和文人之間更像是「互利共生」的關係，文人需要青樓女子的陪伴，青樓也需要借助文人的名聲，以抬升自己的地位與身價，若是有著名文人來到青樓，老鴇就會請他們在牆上留下詩作，牆壁寫滿之後還準備「詩板」，因此唐代不少詩作都是出自於青樓。

根據《光明網》報導，青樓之所以會開在考場對面，還有另一個很重要的原因，這裡能夠為士子緊張的考試生活，提供一個舒緩的空間，同時也創造一個士子之間結交朋友、切磋詩文的場地，若是趁此結識患難之交，就算最後落榜了，也有機會憑藉高中者的關係，找點小差事來做。