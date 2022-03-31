泰國一對5歲龍鳳胎近日舉辦佛教婚禮，由於他們的父母認為，龍鳳胎是前世無法修成正果的伴侶，為了消除前世的業障，因此今世要成婚才能重新開始，不過這一場婚禮僅是祝福儀式，並沒有任何法律效力，但在當地仍引發討論。

泰國一對5歲龍鳳胎近日結婚，引發討論。(影片來源/YouTube/THAIREF)

根據當地媒體報導，泰國紅統府（Ang Thong province）一對5歲龍鳳胎，近日在父母與家人見證下舉辦盛大的婚禮，事件曝光後引發討論，因為有些虔誠的佛教徒認為，前世因意外死亡或被迫分開的情侶，雖然無法修成正果，但緣分未盡，就會投胎成為龍鳳胎，為了消除前世業障就需今世成婚。

龍鳳胎的母親奇瓦功（Chittakan Jitwangron）表示，「我的孩子是龍鳳胎，我相信他們前世是一對靈魂伴侶，今世才會投胎變雙胞胎，我很擔心若未讓他們結婚，前世業障可能會影響今世」，父親馬龍西里（Naowarat Marongsri）則提到，村裡的人對龍鳳胎都有相同的觀念，「他們結婚也不會造成傷害，而且還能帶來好運，鄰居們也都很開心」。

婚禮當天，還有9名佛教僧人到場誦經祝賀，而現場影片曝光後，也在網路上引發討論，兩位「小新人」似乎也不懂這是什麼儀式，小女孩看起來很無奈，而小男孩則是全程在滑手機，不少網友表示「這個扮家家酒可逼真了」、「哥哥只想打電動」、「現在科技發達，試管嬰兒很常出現龍鳳胎，這該怎麼解釋？」。