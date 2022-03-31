歷史上有不少英雄，其中不乏許多女子，從代父從軍的花木蘭到女皇帝武則天，都是女中豪傑的代表。不過古代遼國有一位開國皇后，雖然沒那麼有名，但也是一個狠人，不僅對別人狠，對自己更狠，面對大臣圍剿，強逼殉葬，她直接砍斷自己的手逃過一死，血腥場面讓眾人嚇得目瞪口呆，沒人再敢和她作對。

眾所皆知，古代皇帝死後，會有許多陪葬品，甚至為了在死後有人伺候，因此出現活人殉葬的陋習，包括後宮嬪妃、侍女都難逃死劫。然而遼國開國皇后述律平卻不是省油的燈，根據《搜狐網》報導，述律平一路上幫助她的丈夫耶律阿保機剷除異己、統一部落，最終統一了契丹，建立遼國，她也成了大遼的皇后。

不過當耶律阿保機去世後，朝野上下動盪，不少人虎視眈眈，打算爭奪權勢，述律平為了鞏固地位，將好幾位跟隨先帝的忠臣，以先帝想念他們為名，全數殺掉殉葬。有次，述律平又以先帝託夢為由，想要除掉大臣趙思溫，沒想到對方立刻反將她一軍，說先帝最想念的應該是結髮妻子，而非一眾臣子，認為述律平應跟隨先帝腳步殉葬。

不過最讓眾人錯愕的是，述律平聽了趙思溫的話以後，立刻拿刀將自己的右手腕砍下，面不改色的說道，「孩子年幼，國家無主，我不能去。讓這隻手代替我，陪先帝下葬吧！」在場的人萬萬沒想到，述律平一個手起刀落就將自己的手腕砍下，從此之後沒人敢再和她作對。