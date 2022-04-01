大陸內蒙古一名34歲煉鋼工人，去年3月在上夜班期間，突然跳入煉鋼爐內攝氏逾千度的鋼水中，短短一瞬間就融化身亡，15秒的監視器畫面曝光嚇壞一票網友。不料近日這段影片再度被起底，並於網路上瘋傳。
綜合陸媒報導，內蒙古包頭市一名34歲王姓工人，任職於知名鋼企「包鋼集團」，去年3月24日深夜10時54分，王男獨自走到正在運作的煉鋼爐前，接著卸下手套及安全帽後，遲疑了幾秒便縱身跳入爐內，煉鋼爐立即湧起大片火光和黑煙。
事後王男所屬公司於29日下午證實確有此事，「公安部門勘察完現場後回饋給負責安全生產的同事，我們也看了監視器，對死者遭遇表示同情」。聲明稱王男個性內向、未婚，長期投資股票期貨，僅事發當天就賠掉6萬多元人民幣，疑似因為負債問題才會尋短。
影片事隔一年後再度被網友起底，不少人全被眼前畫面嚇壞，紛紛留言驚呼「一下就沒了」、「這心裡是有多苦，多大的壓力」、「現代干將莫邪」、「這不是瞬間死亡，融化過程至少要好幾秒鐘啊，感覺一定很痛 」。
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