現代人求職多半會透過人力銀行投履歷，不過大陸重慶一名26歲女子小陽（化名）日前上網求職，沒想到在應徵一間公司的秘書時，對方竟要求必須要有性經驗，讓她覺得被冒犯，因而向人力銀行投訴。事後面試官坦承，老闆就是要找「情人秘書」。

綜合陸媒報導，小陽過去曾從事秘書工作，後來上網求職時，人力銀行推薦了一間公司的秘書職位，月薪5000元人民幣（約新台幣2.3萬），由於工作內容也符合自身能力，就跟該間公司負責審核的人資小吳聯繫。後來小吳先是要了小陽的生活照，接著又列出職位要求。

內容包括，應聘者必須為18至26歲的單身女生，形象要好、身體健康，無傳染性疾病，還要有性經驗。此外，需要熟悉各種辦公軟體，也要有相當的表達能力。至於工作項目則是安排處理老闆工作日程、生活日常，偶爾與老闆參加應酬和陪伴老闆。薪資方面，月薪1.5萬人民幣（約新台幣6.8萬），且提供住宿、出差報銷。

小陽見對方提出單身、有性經驗等要求後，覺得事情不單純，於是通報網路人力銀行進行投訴，不久該間公司的帳號就被封鎖。小吳事後坦承，之所以會要求應聘者須為單身女子且有性經驗，是因為老闆要找類似「情人」的私人秘書，才會給出至少1.5萬月薪，且薪水還可以再面議。