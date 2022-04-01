正妹突然投懷送抱，別以為是自己有魅力，很有可能是美人計。比利時一名25歲男子日前到泰國旅遊，在街頭突被一名陌生女子抱住，甚至試圖勾引他上床，嚇得男子連忙拒絕，對方被婉拒後便離開，他才發現脖子上的金項鍊不翼而飛，驚覺自己中了美人計。

男子在泰國旅遊時遇正妹投懷送抱，事後他才發現中了美人計，對方竟是一名小偷。(影片來源/YouTube/Hot Topic News)

根據《每日郵報》報導，25歲德弗里斯（Frederik de Vreese）日前至泰國旅遊，一日他走在蘇坤蔚路（Sukhumvit Road）並拍攝影片，紀錄他與友人的國外夜生活，豈料一名泰國正妹突然靠近，並用手臂抱住德弗里斯的脖子，而且緊靠在他的胸膛上，不僅如此，她還表示可以提供性服務，「親愛的，你要去哪裡？我可以去你的房間，來個一夜情」。

德弗里斯面對美女的投懷送抱，感到非常尷尬，隨後連忙拒絕，友人看了也笑著起哄，女子被拒後便離開，德弗里斯之後才驚覺，他戴在脖子上的金項鍊竟不見了，隨後回看影片發現，原來泰女是刻意接近他的，在擁抱時的短短10秒鐘內，金項鍊就被對方偷走，而且動作非常熟稔，嚇得德弗里斯趕緊報警求助。

德弗里斯事後表示，「這一條項鍊是我祖父的，價值大概800歐元（約新台幣2.5萬），可說是傳家之寶，具有家族歷史意義，我希望可以找回我的項鍊」，此外，他推測小偷應該是有組織的，而且偷竊女身上刺有獨特的紋身，辨識度很高，希望民眾可以提供線索。目前當地警方已介入調查，並以「夜間盜竊」之名追捕涉案女子。