古代蒙古貴族享有漢人初夜權？清末出現不少書籍指出，蒙古人建立元朝後，漢族女性若要出嫁，就必須送到蒙古貴族家過一夜，有些漢人為了維護血統，因此會摔死第一胎，但歷史教授對此表示，這些說法其實沒有根據，並解說「初夜權」的緣由。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，清末出現不少書籍提到，元朝時的蒙古貴族享有初夜權，當時中原受蒙古統治，並建立里甲制度，由蒙古貴族擔任「甲長」，在他管轄範圍內，只要有漢族女性要出嫁，初夜都必須交給貴族，用以延續蒙古人後代，因此不少漢人為了維護血統，會將第一胎孩子摔死，讓第二胎傳宗接代。

但此說法其實並無根據，最初類似記載出現於宋末元初的徐大焯著作《燼餘錄》，文中提到「鼎革後，編二十家為甲，以北人為甲主，衣服飲食惟所欲，童男少女惟所命，自盡者又不知凡幾。……鼎革後，城鄉遍設甲主，拏人妻女，有志者，率皆自裁」，但裡面並未明確提出元朝施行初夜權，只有「童男少女惟所命」、「拏人妻女」等字眼，但由此可以知道的是，後世應該是由此作為衍生。

但《燼餘錄》這本書爭議性極大，它原本藏在金陵徐紹齋一個畫冊中，直到清末光緒年間，才由李模抄錄出來，文中記載蒙元的暴行，但《燼餘錄》許多內容毫無依據，主要屬於稗官野史，內文分為「筆記類及奇談怪論」的甲卷，還有記載蘇州等地方事的乙卷，可是很多記載與蘇州地方史志的《吳郡志》與南宋地方風土掌故筆記《中吳紀聞》兜不起來。

于賡哲教授表示，《燼餘錄》揭露蒙元暴行，在元朝時不敢曝光可以理解，但為何明代不敢公布，而且在明朝官方文件裡也從未提到初夜權，再者，元朝根本未實施里甲制度，史學家李則芬在《元史新講》提到，里甲制度從明朝開始，始於洪武十四年，而元代農村則是實施鄉社組織，歷史學家韓儒林在《元朝史》也提出相同看法。

于賡哲教授也提到，蒙古人數量在當時非常少，根本也不可能有如此多貴族能擔任甲長，而且草原民族沒有像漢人，擁有處女情節，再者，光緒年間從未見到《燼餘錄》的原書，有趣的是，清末大量出現揭露蒙元或滿清暴行的類似書籍，而且它們通常都是在牆壁或井裡被發現，認為這些書雖然未必全是偽書，但很多都是清末時期的革命黨，利用這類型的故事，用以激發民眾革命的意志。