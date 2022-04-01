英國一名38歲女子日前參加淨灘活動，意外發現沙子底下藏有一個木盒，讓她覺得非常有趣，隨後拿出來查看，驚覺這竟是一個藏寶箱，箱子裡有100多枚硬幣，而且時間可追溯至維多利亞時期，讓她感到非常驚訝，此事曝光也引發討論。

根據《每日郵報》報導，38歲費茲傑蘿（Jennie Fitzgerald）日前至諾福克（Norfolk）北海岸參加淨灘活動，在一處懸崖底下附近的沙子裡，發現了一個詭異木箱，起初她以為是浮木，之後發現頂部有花紋，才好奇的拿起來查看，「我從未在海灘發現這樣的東西，通常我只會找到海玻璃和貝殼，這太不可思議了」。

費茲傑蘿將木箱拿回家後，與家人用牙刷拂去附著在上面的沙子，而原本的鎖便脫落，發現箱子裡竟有100多枚硬幣，大部分源自維多利亞時期，有些則是喬治三世統治時期，還有一些看起來像是中世紀和羅馬的硬幣，除此之外，裡面還裝有寶石、生鏽的懷錶、舊香水瓶、圖章戒指及刻有「Ernest」名字的銀製火柴盒。

費茲傑蘿隨後將箱子交給諾福克郡議會，指交給專家進行鑑定，才能知道藏寶箱的價值，而議會負責人員認為，這些物品具有歷史意義，費茲傑蘿對此表示，當我的9歲兒子哈里森（Harrison）和6歲達西（Darcey）得知後，他們非常高興，「哈里森一直說這像是一場夢，覺得我們家發財了，拜託我買樂高玩具給他」。