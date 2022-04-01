愛新覺羅氏是清朝國姓，由於姓氏特別，總是會吸引人注意。日本一間眼科診所的廣告牌近日被翻出，因為診所的女院長姓「愛新覺羅」，引發討論，不少人好奇她是否與清朝有關係，當地有媒體進一步採訪，證實她的確是清朝皇族後裔，而且爺爺跟溥儀有關。

根據《週刊文春》報導，「愛新覺羅維」院長的診所位於日本東京大井町，她擁有東京大學的醫學博士學位，2018年她在診所廣告牌上，寫下自己的名字與資歷，在當時造成話題，而愛新覺羅維並非土生土長的日本人，她出生於大陸遼寧省，曾經就讀當地的東北育才學校，並修讀日文作為第二語言。

愛新覺羅維畢業後便打算出國留學，原本在美國與日本之間做選擇，但家人希望離她近一點，因此她18歲便赴名古屋大學醫學院讀書，儘管修讀博士學位時，她有機會到英語系國家留學，但當時她已愛上日本，因此最終選擇留下來，並成為一名醫師並開診所，還結婚剩下3個孩子，由於會講中英日3國語言，也收治不少外國病患。

愛新覺羅維表示，她從已故爺爺口中得知，自己是清朝第三位皇帝順治的後裔，她的爺爺與清朝末代皇帝溥儀是同一輩，但18歲時她對歷史毫無興趣，因此沒有細問，許多人常以為他們家會有清朝留下的傳家之寶，但她則表示根本沒有那種東西，頂多只看過爺爺的家譜，而她的爺爺年輕時曾是一名大學教授。

不過由於姓氏特殊，也容易引人注意，愛新覺羅維表示，每次病患來看診時，經常會詢問她姓名的緣由，一次她去美國參加學術會議，入境時被問「你是清朝皇族後裔嗎？」，她承認身份後便被帶走，原來對方擔心她是為了逃亡而到美國，甚至還詢問是否需幫忙聯絡大使館，讓她看了哭笑不得，除此之外，她在讀書時因姓氏較長，寫名字所花的時間都比其他同學長。