許多人對於巧克力苦甜的濃郁滋味愛不釋手，但這項甜品在清朝時卻曾一度被皇家徹底封殺，只因康熙吃完後超嫌棄，群臣們拍皇帝馬屁不成，直接拍到了馬腿上，當場嚇得冷汗直流，最怕小命不保。

根據《搜狐網》報導，因為西方航海技術發達，有不少外國傳教士爭相前往中原，並且帶來了各式各樣的食品、服裝、醫術藥品等，對當代產生了深遠影響。康熙在位時，就曾讓西洋傳教士幫嬪妃、阿哥等人治病，由此可見康熙算是比較開明的，不過他並非對所有東西都買單，尤其是巧克力，讓他十分嫌棄。

事實上，當時巧克力並非是固態一顆一顆的，最早是由墨西哥人製作的一款飲料，16世紀隨著新大陸的發現，被歐洲探險家們帶回西班牙，17世紀早期，這款由可可豆磨粉，再加上水、糖、香料的飲料被引進法國，據悉在凡爾賽宮，人們將其當作催情藥，分送給貴族喝，因此蔚為風潮。傳到英國後，當地的社交名流認為它能治肺癆，儘管有些醫師認為此款特調有許多副作用，包括讓人失眠、煩躁等，但大家依然照喝不誤。

最後巧克力以「綽科拉」的譯名，送到了康熙的面前，負責管理西洋藥的大臣「赫世亨」特別仿造歐洲上流社會食用巧克力的做法，專門打造一套銀器，讓康熙享用，還附上了900多字的說明。沒想到這番巧思，在康熙喝完後，讓赫世亨差點嚇傻，擔心腦袋不保。

原來康熙喝完巧克力後，嫌棄的說「鮑仲義言味甘苦而性溫，但未言益於何種身體、何種病，甚為欠妥。著再問。至於綽科拉，毋庸寄來。」意思就是，康熙覺得巧克力甜中帶苦，是有什麼藥效嗎？還是吃了對身體有什麼好處？能延年益壽嗎？如果沒有就不需要再將巧克力送來了。面對康熙的打槍，從此康熙時代的皇宮內也就不曾再出現巧克力了。