加拿大一對情侶日前至弗雷澤河釣魚，釣到一條怪物級的巨魚，雙方搏鬥約半小時，釣客搭乘的輕艇還差點翻覆，最終巨魚體力不支被拖到岸邊，情侶倆才驚覺這是一條鱘魚，長約2.5公尺、估計重159公斤，他們也將釣魚過程分享至臉書，引發討論。

綜合外媒報導，加拿大卑詩省一名屋頂工人羅斯（Braeden Rouse）日前與女友科澤連科（Sidney Kozelenko）到弗雷澤河（Fraser River）釣魚，他們各自乘坐一艘輕艇在河上釣魚，期間羅斯釣到一條巨魚，他回憶的說「當時魚不斷拉扯釣竿，我的輕艇3次差點翻船，為了避免翻覆，我將釣竿維持在船頭」。

羅斯最終花了約半小時的時間，成功釣到巨魚，發現牠是一條長8.5英尺（2.5公尺）、估計重350磅（159公斤）的鱘魚，將牠拖到岸邊合影後就放生，羅斯表示「當我們將牠拉到岸邊後，才意識到牠到底有大隻，這也是我第一次釣到體型如此大的魚」，科澤連科也將過程拍攝下來，當時羅斯的輕艇還被拖著走，可見鱘魚的力氣不容小覷。

羅斯表示，一名專門帶遊客釣鱘魚的嚮導告訴他，搭乘輕艇釣鱘魚可說是非常危險，過程中要權衡取捨，小船隨時都可能翻覆。據了解，鱘科魚類主要生活於歐亞大陸和北美洲熱帶、溫帶及亞寒帶水域中，化石記錄可追溯到2.45至2.08億年前的三疊紀時期，因此被稱為「活化石」，且一般能活50到60年，不過因被人類過度捕撈，目前面臨絕種危險，現在許多國家將其列為瀕危保護物種。