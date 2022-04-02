《百家姓》始創於北宋初，但記載的漢姓其實不只百家，根據資料顯示，其收錄411個姓氏，後增補到504個。而《百家姓》排列次序並非以人口數做依據，而是政治地位為準則。有趣的是，位於第197名的「裴姓」，看似是不起眼的姓氏，但其影響力卻不容小覷。

根據《梨視頻》報導，河東裴氏在《百家姓》排列第197名，但在隋唐時期，卻享有崇高的威望和地位，而裴姓的起源來自哪裡呢？唐代姓氏譜牒專書《元和姓纂》記載，裴氏的始祖是周朝諸侯國秦國開國君主贏非子的後人，由於封地為𨛬（ㄆㄟˊ）鄉，後世因以此為姓。

直到東周第四代君主「周僖王」，他將六世孫陵封為解邑君後，裴姓因此去除「邑」改為「衣」，這也成為裴氏的起源，不過北宋時期文學家歐陽修對此存疑，認為裴姓應為秦公子鍼出奔晉國，之後被晉平公安置於裴中，而稱之為「裴公」，後世以此為姓，但不管起源如何，都能確定的是，裴姓出生皆為秦國貴族。

而裴姓雖然姓氏不大，但後代當官人數不少，根據《裴氏世譜》不完全統計指出，河東裴氏在歷史上曾出過59位宰相、59位大將軍、14位中書侍郎、55位尚書、44位侍郎、11位常侍、10位御史、211位刺史、77位太守，此外，受封為公爵者有89人、侯爵33人、伯爵11人，七品以上官員超過3000位。

而歷史上也有不少裴姓知名人物，例如東漢末年董卓死後，李傕郭汜之亂就是由時任尚書的裴茂平定；魏晉南北朝時期，河東裴氏還與琅琊王氏並稱「八裴八王」；曹魏西晉政治家裴秀，同時也是一名地理學家，繪出《禹貢地域圖》開創中國古代地圖繪製學；南北朝還有裴松之、裴駰及裴子野祖孫三代，被稱為「史學三裴」。

河東裴氏在唐朝更是達到巔峰，裴寂幫助李淵在太原起兵，河東裴氏跟著唐朝興衰迭起，例如揚州叛亂時，為唐朝獻身的宰相裴炎；幫忙平定突厥的裴行儉等，此外，唐代文學家柳宗元、韓愈等人還為裴氏撰寫碑文、墓誌、記序50篇左右，也顯示出河東裴氏在唐朝時的影響力，就連皇族還爭相與他們聯姻，用以鞏固政權。