英國桑德蘭教區一間教堂近日進行維修，員工意外在一張長椅的夾縫中，發現了一張舊紙條，朗讀上面的文字後發現，這竟是來自1897年的訊息，由一名13歲唱詩班男童所寫，而這一張紙條之後被裱框，並放在教堂裡展示，男童悲慘身世也跟著曝光。

根據《每日郵報》報導，桑德蘭教區一間教堂（Sunderland Parish Church）「Seventeen Nineteen」，近日被列入一級保護名錄，員工進行維修整理時，在長椅縫隙中發現一張舊紙條，儘管紙張非常脆弱，但經過整理後仍舊能辨識，發現其來自125年前一名唱詩班男童艾略歐特（William Elliott）。

紙條正面印有教堂唱詩班的服務內容，背面則寫著「親愛的朋友，無論是誰找到這張紙條，希望你會想到艾略歐特，他在1897年8月11日寫下這些文字，請別撕掉或丟掉這張紙，幫我收好它，我曾是唱詩班的領班，如果你喜歡我，我也會喜歡你」。

教堂工作人員進一步調查，發現艾略歐特當時僅13歲，他的父親是在海上工作的托馬斯（Thomas Duncan Elliott），擔任船長的主要助手「大副」，但1887年一次出航時意外被沖走，妻子薩拉（Sarah Ann Elliott）從此成為寡婦，一個人撫養4個孩子，平時靠裁縫維持生計，生活過得非常辛苦。

艾略歐特的父親去世後，次年他被安置在孤兒院，待到1897年他14歲時才離開，而在離開的前幾周，他寫下這張紙條並藏在教堂長椅縫隙中，由於父親是在海上遇難，因此他不喜歡海，最終選擇在當地從事律師工作，但1901年後就沒有他的相關紀錄。艾略歐特的故事曝光後，感動不少人，還有人發起「親愛的朋友」活動，讓民眾可以寫信回覆艾略歐特，告訴他「我們都記得你」。