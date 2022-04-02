英國一對夫妻專門收藏鬧鬼物品，甚至還蓋了一間博物館，將蒐集來的物品放置於此，日前夫妻倆發現一尊娃娃移動了位置，讓他們覺得非常怪異，因此查看監視錄影畫面，發現娃娃竟自己低頭並轉動，讓他們驚呼不可思議，也將畫面分享至社群平台，引發討論。

夫妻倆的鬧鬼博物館內，竟出現玩偶自己動的靈異事件，他們也將過程分享至網路，引發討論。(影片來源/YouTube/Dogtooth Media)

根據《鏡報》報導，36歲李（Lee Steer）與52歲妻子林姿（Linzi Steer），專門收集民眾捐贈的鬧鬼物品，甚至改建房屋做成小型博物館，用於擺放收集來的鬧鬼物件，日前他們抵達博物館後，發現其中一個源自維多利亞時代的玩偶竟移動位置，起初夫妻倆並未覺得不對勁，在朋友的建議下才查看監視器畫面。

監視器畫面顯示，這一尊娃娃在半夜時分突然移動，它原本緊靠在牆邊，但不知受到何種外力影響，娃娃竟突然低下頭，之後又定格，身體緩緩往下傾，甚至頭還跟著一起轉動，就像人體透過關節轉動身體一樣，宛如電影《安娜貝爾》的情節。

夫婦對此非常驚訝，表示這尊娃娃非常重，若是自然的墜落現象，應該會掉到在地上，但它卻定格在一半，似乎倚靠在其他東西上，李表示「這是博物館第一次拍到物體移動的畫面，這讓我非常困惑，甚至是難以解釋」，他們曝光影片後，不少人認為，娃娃旁邊彷彿有小孩靈魂在擁抱它，但也有人認為，只是娃娃受材質的物理彈性及地心引力影響。

夫妻倆提到，靈異物件的原主人寄送物品時，通常會留下書信大致交待來歷，但這一尊娃娃卻是例外，並不清楚它來自哪裡，只知道娃娃應該有100多年的歷史，推測源於維多利亞時期，他們收集的玩偶超過200個，但卻從未遇到靈異事件，「我們做這一行20多年，從未見過物品自己移動，這讓我們非常驚訝」。