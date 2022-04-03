女子懷孕相當辛苦，何況是懷雙胞胎或是多胞胎，更是累人。不過大陸山東省濟南市就有一起罕見案例，一名22歲的年輕孕婦懷了4胞胎，上月31日突然因為宮頸機能不全，緊急送醫將子宮頸暫時縫合，沒想到4胞胎其中的2名男嬰，竟前後間隔4天陸續早產，另外還有2名嬰兒仍在媽媽腹中繼續保胎。

綜合陸媒報導，4胞胎的楚姓爸爸表示，妻子最開始進行產檢時是3胞胎，因為第4個孩子當時被擋住了，「後來等我們發現是4胞胎時，已經錯過了減胎的最好機會」，而最讓他大感驚奇的是，別人家的多胞胎都是同月同日生，自己家的4胞胎竟然不在同一天出生。

對此，山東大學齊魯醫院產科二病區主任馬玉燕醫師表示，該起病例是國內首例，第一個孩子體重只有700多克，屬於極早產兒；第二個孩子也僅有870克。馬玉燕指出，這種情況下，如果4個寶寶一起出生，併發症會很多，相對存活機率較低，目前已經為產婦再次做了緊急子宮頸環紮手術，並進行保胎治療，「希望另外2個孩子可以延遲生產，減少併發症」。

幸運的是，2名早產的新生兒目前已在加護病房進行治療，產婦和腹中的2名胎兒情況也相對穩定。另外，醫師也特別向即將為人父母的民眾呼籲，務必在懷孕初期就進行嚴格檢查評估，減少生產風險。