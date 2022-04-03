西非國家賴比瑞亞一名19歲少年，去年在路邊撿到一袋5萬美金（約新台幣143.3萬）鈔票，他不但沒有把錢私吞，反而還主動歸還給失主，拾金不昧的行為深受眾人敬佩，當地媒體老闆、總統都發放獎金給他，還有學校邀請他重返校園讀書，一個誠實善良的行為，讓他成功翻轉自己的人生。

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🇱🇷🏍 #Liberia taxi driver: How returning $50,000 changed Emmanuel Tuloe's lifehttps://t.co/oFb2T7iCXa — Jonathan Josephs (@jonathanjosephs) April 3, 2022

根據《BBC》報導，賴比瑞亞19歲少年圖洛（Emmanuel Tuloe）小學就輟學，開始騎摩托計程車努力養家活口，去年他在路邊撿到一個塑膠袋，裡面裝有總額5萬美金的鈔票，但他沒有將這筆錢據為己有，反而交給同住的姑媽保管，後來聽到失主協尋的消息，便主動出面歸還這筆錢。

圖洛誠實的行為曝光後，不少人都對他十分讚賞，不過他身邊許多朋友、摩托計程車的同行們都在笑他傻，說他把這筆錢還回去就會窮死，但圖洛沒有因此受到影響，他認為做人誠實是最重要的事情，同時還建議其他人，若是撿到遺失物，一定要將東西歸還給失主。

而他的行為也讓他收穫慷慨的回報，女失主拿回自己的錢以後，送給他價值1500美金（約新台幣4.3萬）的物品和現金，這起事件也吸引賴比瑞亞總統維阿（George Weah）關注，給了圖洛1萬美金（約新台幣28.6萬），當地一間媒體公司老闆也給他一筆錢，其中一部分是向觀眾、聽眾募資而來。

一直以來想重返校園讀書的圖洛，也收到當地著名高中「瑞克斯研究所（Ricks School）」邀請就讀，美國一所大學甚至承諾，如果圖洛完成中學學業，就願意發給他全額獎學金。對此圖洛相當開心且感激，坦言當初如果私吞那筆錢，確實可以改善他當下的生活，「但它不會給我現在這種機會，我很感謝父母教導我要誠實，永遠不要拿走不屬於你的東西」。