俗話說「愛到卡慘死」，大陸北京一名21歲女子為了挽回變心的男友，竟然直接找大師斬桃花，前後支付了147萬人民幣（約新台幣663萬）做逾400場法事，無奈男友還是離她而去，最終落得人財兩空。

綜合陸媒報導，21歲的蓋姓女大生，2年前因為感情遇到瓶頸，在網路上訴苦並詢問如何改善與男友的關係，隨後便有網友推薦一名開佛牌店的雷姓男子，對方自稱會算命、改運、做法事，並聲稱蓋女的男友被鬼附身，可透過一次要價2999人民幣（約新台幣1.4萬元）的「斬桃花」法事化解，也能提供問事占卜的服務，一個問題收費188人民幣（約新台幣850元）。

自2020年11月到2021年8月，雷男和孫姓妻子以幫助蓋女男友「斬桃花」為由，先後做法事、請佛牌400多次，費用共計147萬人民幣（約新台幣663萬元）。即便蓋女表示沒錢，夫妻倆仍以蓋女身體「負能量」很重為藉口，勸她向家人要錢或是向實習單位預支薪水，賒帳做法事。

直到蓋女的父母發現女兒找大師做法挽回感情後，憤而報警。警方調查發現，雷男為蓋女請佛牌400多次，但經鑒定，這些佛牌總價值僅有275人民幣（約新台幣1240元）。最後雷男和妻子因詐欺被分別判處有期徒刑10年和5年。

消息一出，網友紛紛留言直呼，「我要是有這100多萬（人民幣），還要什麼男人」、「男友：妳把這錢給我，我不就回來了」、「這種女孩要不得，智商堪憂啊」、「有錢人的腦迴路果然不一樣」。