泰國一名男子日前到海邊玩耍，未料才剛下水不久，就突然被一隻針魚攻擊，細長尖銳的魚嘴直接刺穿他的脖子，讓男子當場發出痛苦的慘叫聲，附近遊客聽到他的呼救，急忙將他拉上岸並送醫治療。

根據《曼谷郵報》報導，這起事件發生在3月31日，泰國男子諾帕多（Noppadol Sringam）到達叻省蘭喔縣的Ao Tan Khu海灘玩水，未料游泳過程中，諾帕多竟遭一隻長約30公分的圓尾頜針魚（Needlefish）刺穿脖子，他瞬間痛苦地發出尖叫聲，在場的人聽到他的呼救都嚇一大跳，其中一名泳客趕緊跳下水幫忙，並將他送往醫院急救。

當地官員蘇查特（Suchart Jitmungmanotham）指出，這起針魚攻擊事件相當離奇，因為牠們從沒有在這個地區出現過，且因為Ao Tan Khu海灘是熱門的景點，不少遊客都會前往戲水，所以他也提醒民眾，到該處遊玩時要更加小心謹慎，確保自身的安全，而這起事件仍在調查當中。

據了解，圓尾頜針魚分布於日本北海道以及韓國、琉球、台灣等沿岸近海，牠們有時候會像飛魚一樣，躍出水面飛行一段時間，雖然針魚攻擊人的案例比較罕見，但過去曾有類似事件發生。印尼一名國中生和家人出海釣魚時，一隻圓尾頜針魚突然朝他飛來，並從側面插入他的脖子內，家人嚇得急忙將他送醫，所幸在動員5名醫師進行2個小時的手術後，順利將魚嘴移除，同時他的恢復情況也十分良好。