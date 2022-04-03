古代發明了許多嚴刑峻法，來懲罰違法犯罪的人，其中還有專門針對女性罪犯的酷刑「騎木驢」，這是一種讓女罪犯坐在形似驢子的木製刑具上，坐椅上有一根木柱會戳入體內的刑罰，讓女罪犯生不如死，不過歷史教授對此表示，歷史上雖然有「木驢」這個刑具，真實的功能與外型卻和傳聞中相差甚遠。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，木驢最早是一種攻城用的武器，據宋代的軍事著作《武經總要》以圖文方式記載，「尖頭木驢」外型類似「轒轀車」，在車上裝有像是房屋的掩體，可以稱作是古代版的裝甲車，用來擋城牆上扔下來的滾木雷石和弓箭。

後來出現一種名為木驢的刑具，主要用來固定犯人的身體，並推出去遊街示眾，宋代文人陸游的《南唐書‧胡則傳》就有提到，「舁置木驢上，將磔之，俄死，腰斬其屍以狥」，意思是把罪犯殺死之前，先把他放到木驢上示眾，殺了之後再把屍體剁成2半餵狗，由此可以得知，木驢不只是針對女性罪犯，而是男女罪犯都通用的刑具。

此外，木驢的外型也不如傳聞中那樣「猥瑣」，清朝大臣楊光先非常敵視天主教，專門寫了一篇《辟邪論》的著作，內容就提到耶穌被釘在十字架上，「實凌遲重犯之木驢子爾。是耶穌之弟子，無家不供數木驢子矣」，在他眼裡看來，十字架和木驢並無差別，都是用來把犯人固定在上面，且從楊光先的觀點可得知，木驢的外型很可能就類似於十字架。

關於木驢的謠言，多半都源自明清時期的小說，像是晚清小說《狄公案》就有對木驢外型和使用方法的描述，和傳聞的說法完全一致，但在歷史上並不存在這樣的刑具，于賡哲也認為，這種傳聞之所以能流傳，和社會上「蕩婦羞辱」的觀念密切相關，好像只要女性犯錯就應該得到羞辱，以滿足人們心目中的陰暗面。