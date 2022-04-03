公園有不少遊樂設施，其中溜滑梯更是不少小朋友的最愛，然而日本卻有一款香蕉造型的溜滑梯，乍看之下相當可愛，設計上卻潛藏危機，一不小心就成「處刑級遊具」，不只男童滑下恐下體遭殃，就連女童不小心撞到也劇痛無比。

日本一名育有龍鳳胎的媽媽，日前在推特帳號「@KinokinoTwins」上傳一張照片，畫面中可見，一款香蕉造型的溜滑梯十分顯眼、且富有童趣，但有別於常見的溜滑梯都是一條滑道直通到底，此款溜滑梯卻銜接三條不同方向的通道出口，一旦小朋友稍有不慎，分岔口就成了「處刑利器」，讓原PO不禁錯愕直呼「如果滑錯，胯下會痛到死掉！」

畫面曝光後隨即掀起熱議，不少網友看了頭皮發麻，紛紛留言回應，「用想的就好痛啊」、「這比壞掉的玩具還要危險」、「根本是在殘害國家幼苗」、「玩溜滑梯似乎被迫做出人生選擇」、「『香蕉』會死於香蕉嗎」、「小心絕後啊」。

事實上，這款香蕉溜滑梯早在幾年前就有，期間累積了不少「受害者」，「我女兒就滑得不好，從高處摔下來，玩的時候請把他們抱在身邊」、「我女兒滑歪，也是撞慘了」、「學校也有同樣的溜滑梯，大家一窩蜂搶著嘗鮮，就有人真的卡在分岔口，還被溜下來的人撞個正著，直接痛到哭」。