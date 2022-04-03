外國一名女網友發文抱怨，透露她的丈夫為了得到升遷機會，竟要求自己每周都要替5名同事做一次便當，害她必須凌晨3點半就起床準備，向丈夫表達不滿後，竟被責罵「懶惰、不講理」，讓她感到氣憤且委屈。

根據《鏡報》報導，外國女網友在論壇《Reddit》上發文，透露自己很喜歡料理，所以結婚一年以來，就算有正職工作，她也會提早起床替丈夫做便當，作為表達愛意的一種方式，並且定時更換新菜色，好讓丈夫可以吃得美味又健康，未料她的好手藝吸引丈夫的經理注意，為了獲得升遷機會，丈夫居然擅自答應對方，妻子也可以幫他做便當。

「他回家告訴我時，我感到很失望，因為儘管我喜歡替他做便當，但要做給他的同事讓我十分疲憊，我甚至根本不認識對方」，更誇張的是，丈夫竟一口氣答應5個同事，害PO主不得不凌晨3點半就起床準備，以便她能在8點上班前完成，但製作5人份的午餐並不容易，那天她還是遲到了。

不過她準備的泰式綠咖哩、冬陰功雞翅和泰式炒飯深受同事們的歡迎，也因此丈夫回到家後，要求她每周至少有一天要幫他的同事做便當，PO主聽完後瞬間崩潰，直言：「我雖然喜歡料理，但我不想讓它變成一件苦差事！」，丈夫被拒絕後竟還厚臉皮地批評她「懶惰、不講理」，指控她不願意幫他獲得升遷機會。

文章曝光後，網友們都對PO主丈夫的行為相當氣憤，紛紛痛批：「妳老公應該感謝妳願意每天早起幫他做便當」、「如果他想幫同事準備便當，就應該自己起來煮；而他的同事如果想要私人廚師，最好自己花錢請一個，不要把別人當白痴」、「不要被騙了，他在暗示妳投入的時間和金錢都沒什麼了不起並貶低它，他的行為非常忘恩負義」。